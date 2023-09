Dezenas de espaços patrimoniais de todo o País - públicos e privados - vão estar abertos entre os dias 22 e 24 de setembro, para mais uma edição das Jornadas Europeias do Património (JEP).



Trata-se do evento cultural ligado ao património mais amplamente celebrado e partilhado pelos cidadãos da Europa, com mais de 70 mil eventos organizados todos os anos, em mais de 50 países.









