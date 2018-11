Jota Quest: "Estes anos de ausência de Portugal não deviam ter acontecido"

Banda brasileira atua este sábado no Campo Pequeno, em Lisboa e domingo no Coliseu do Porto

Por Miguel Azevedo

Cinco anos depois de terem atuado em Portugal pela última vez, os brasileiros Jota Quest (uma das bandas de rock mais respeitadas no Brasil) regressam a Portugal com uma digressão acústica que já conquistou o outro lado do Atlântico. Falámos com o vocalista Rogério Flausino



O que estão a preparar para este regresso a Portugal? Alguma surpresa para os fãs portugueses ou este é um espetáculo exactamente igual ao que têm apresentado no Brasil?

Estamos regressando a Portugal com muita expectativa e saudade para estes concertos, em Lisboa e Porto, num momento muito especial de nossas vidas e carreira pois o álbum e a digressão "Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto" são um grande sucesso no Brasil. Por isso achamos justo que apresentemos por aí este concerto na íntegra, que contempla a maior parte dos nossos grandes sucessos e algumas canções recentes compostas especialmente para o projeto.



A que se deveu esta ausência de cinco anos de Portugal. Foi por opção vossa ou por falta de convites?

Realmente foram muitos anos de ausência. Não foi algo programado e penso que isso não deveria ter acontecido. Por isso estamos muito felizes e ansiosos por este reencontro. A nossa ultima vez em Portugal foi há 5 anos, mas as nossos melhores momentos foram entre os anos de 2004 e 2007, quando tocamos no Rock in Rio e fizemos diversos concertos em lindas e carinhosas cidades. Após esta fase inesquecível houve mesmo um grande hiato. Será muito emocionante poder regressar justamente agora, aproveitando o lindo momento artístico que estamos vivendo.

O que conhecem de Portugal e da música portuguesa?

Nos anos em que frequentamos mais o país fomos muito bem recebidos pelos amigos Xutos & Pontapés e o camarada Rui Veloso com quem dividimos o palco do Rock in Rio em 2006. Naquele anos ouvi muito os discos Da Weasel de quem gosto muito. Temos um grande amigo português que inclusive já remixou faixas do Jota Quest que é o DJ Pete Tha Zouk. Não tenho ouvido nada mais recente produzido por aí mas espero realmente poder me reconectar com sua musica. Será um prazer.

Ao final destes anos decidiram-se, pela primeira vez, pela aventura acústica. Como é que foi desligar "a corrente" e despir as vossas canções?

Não foi uma tarefa muito fácil. Quando decidimos embarcar pela 1ª vez no formato acústico a intenção principal era que pudéssemos acariciar o nosso lado mais "canção". Sempre fomos um grupo muito dançante e energético, mas ao longo do percurso acumulamos também diversas canções de paz e amor. Sentimos que, aos 20 anos de carreira, era chegada a hora de revisar este cancioneiro. Ao todo foram gravadas 25 canções, sendo 3 inéditas. Todas revisadas para o formato acústico. Uma de nossas primeiras ações foi convocar o lendário produtor brasileiro Liminha (Mutantes, Gilberto Gil, Titãs) pra nos ajudar a buscar o melhor resultado. Era muito importante que o "Acústico" nos elevasse artisticamente, realçando a nossa maturidade pessoal e artística. Felizmente, esta sendo um de nossos trabalhos mais marcantes e gratificantes.

Vocês somam 20 anos de carreira numa era da música em que não é fácil um grupo manter a longevidade. Como é que isto se consegue?

Acho que acima dos planos individuais sempre existiu um forte ideal comum de sermos uma grande banda. Nossa entrega e dedicação a este sonho sempre foi maior que tudo. E uma grande banda não se faz da noite para o dia. É preciso trabalhar muito e por muito tempo para que se possa aprofundar estas raízes e deixar esta arvore forte e gerando frutos. Basicamente acho que só chegámos até aqui porque sempre trabalhámos muito. Seja no estudio ou na estrada, no digital ou "ao vivo", a gente sempre se jogou na parada de corpo e alma. O resultado de quase 25 anos de sucesso é a energia que temos recebido nos concertos ao compartilharmos um vasto repertório de canções clássicas que marcaram a nossas vidas e das pessoas. Posso assegurar a vocês que valeu, e que ainda vale, muito a pena!!

Não há grupo que resista ao tempo se não existir amizade no trabalho. Como é que se gerem gostos, influências, referências e egos de cinco pessoas diferentes?

Cada grupo ou banda tem sua própria história e dinâmica. Não existe uma fórmula ou regra a ser seguida. Realmente não é nada fácil conviver em grupo por tanto tempo, mas também não é impossível. É preciso que haja respeito e admiração mútuos e também certa inteligência para tentar extrair de cada integrante o que ele têm de melhor e afastá-lo do que não lhe é bem-vindo. É preciso olhar também para os grandes grupos mundiais que continuam em atividade com influência positiva.

25 anos depois, quem é hoje o público dos Jota Quest? Sentem-se já uma banda de gerações?

O facto de estarmos há 22 anos no ativo, lançando discos e fazendo espetáculos manteve-nos presentes no dia-a-dia das pessoas, ampliando nossa base de fãs para um publico amplo e diverso. Somos sim, uma banda de gerações.

Olhando lá para trás, para o início de tudo, qual é a memória mais viva que têm do início da vossa carreira?

Lembro-me com muito carinho da época em que tocávamos em bares, clubes e festas universitárias em Belo Horizonte, nossa cidade, entre 1993 e 1995. E depois dos primeiros anos de sucesso com o álbum ‘J.Quest’ (1996 e 1997) e depois a 1ª explosão com ‘De Volta Ao Planeta’ (1998 e 1999)... Foi tudo muito bacana de viver. Dias que não deixaremos para tras!!

Os Jota Quest estão hoje no lugar onde merecem estar, em termos de reconhecimento e popularidade?

Eu acho que sim!! Às vezes acho até que fomos longe demais (risos). Estamos vivendo agora mais um grande momento da carreira com o "Acústico". Nos últimos 8 anos lançámos 4 projetos que incluem dois de nossos melhores discos de estúdio. Estivemos também nas 3 ultimas edições do Rock in Rio, no palco mundo e faturamos 2 Grammy-Latino. Só o "Acústico" já acumula mais de 150 milhões de views e plays no ambiente digital, com mais de 350 mil expectadores nos 100 concertos que fizemos até agora. Só podemos comemorar e agradecer a todos por tantas lindas conquistas. A idéia é usar tudo isso com incentivo para continuarmos a criar, produzir e evoluir.

Planos para o futuro?

Devemos seguir por mais alguns meses com estae"Acústico Tour". Em fevereiro vamos fazer concertos nos EUA e em maio vamos a algumas cidades da America Latina. Estamos também experimentando lançar EPs digitais, com 2 faixas cada, ainda na vibe do "Acústico", com as faixas que ficaram "de fora" do repertório do DVD. Esperamos lançar mais alguns em breve que podem incluir canções inéditas!! Sobre um novo disco ou projeto, ainda não temos nada de concreto.