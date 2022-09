Justin Bieber suspende digressão mundial por questões de saúde

sofre de uma doença chamada

Justin Bieber anunciou que vai suspender a digressão mundial Justice World Tour, que começou em março e contou já com seis atuações. Em comunicado publicado nas suas redes sociais, o cantor disse precisar de fazer da sua saúde uma prioridade.O anúncio foi feito esta terça-feira, dois dias depois da atuação de Bieber no Rock in Rio do Rio de Janeiro. "Este fim-de-semana atuei no Rock in Rio e dei tudo de mim às pessoas do Brasil. Quando saí do palco a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde uma prioridade neste momento. Por isso vou fazer uma pausa na tour", escreveu o cantor canadiano.A digressão iria estender-se até março de 2023, sendo que um dos concertos seria em Lisboa, a 21 de janeiro de 2023.Em junho deste ano, o cantor canadiano revelou um vídeo onde mostrou orosto parcialmente paralisado e contou aos fãs quesíndrome de Ramsay Hunt. O cantor já tinha anunciado o cancelamento de vários concertos devido ao estado de saúde.

"[A doença] vem de um vírus que ataca os nervos na minha orelha e também os meus nervos faciais e isso faz com que o meu rosto paralise", referiu o artista no vídeo publicado na rede social Instagram.

Justin Bieber terminou a nota assegurando que vai "ficar bem", mas que precisa "de tempo para descansar".