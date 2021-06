Kevin Spacey volta ao trabalho após queixas de abusos sexuais

Bem-disposto, a passear sorridente ou sentado numa esplanada a beber vinho. É assim que Kevin Spacey tem sido visto e fotografado pelas ruas de Turim, em Itália, onde se encontra a gravar o seu novo filme ‘L’uomo Che Disegnò Dio’, o primeiro trabalho depois do escândalo em torno das acusações de assédio sexual. Com ele contracenam a lendária atriz britânica Vanessa Redgrave e o norte-americano Robert Davi.O ator norte-americano, de 61 anos, que praticamente estava desaparecido dos olhos do público desde que foi alvo de acusações de má conduta sexual, em 2017, regressa agora a um papel pequeno de detetive da polícia, tendo o seu envolvimento no filme sido confirmado pelo ator e realizador, Franco Nero, à ‘Variety’.Recorde-se que Kevin Spacey, uma das maiores estrelas de Hollywood, viu a vida a andar para trás por causa de várias acusações de má conduta sexual levantadas por vários jovens, tendo chegado a ser despedido da série de televisão ‘House of Cards’ e do filme ‘Todo o Dinheiro do Mundo’.Apesar dos escândalos, Kevin Spacey tem evitado acusações criminais. Embora tenha chegado a ser formalmente acusado, em janeiro de 2019, de abuso sexual de um adolescente, as autoridades nos Estados Unidos acabariam por retirar as acusações depois de um telemóvel com alegadas provas ter desaparecido. Nesse mesmo ano, um acordo confidencial fazia cair outra acusação. Ainda assim, o ator continua a ser investigado em Inglaterra.