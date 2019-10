Lenny Kravitz regressa a Lisboa para um concerto em 2020

Lenny Kravitz está de regresso a Portugal: o cantor vai atuar na Altice Arena, no dia 25 de julho de 2020, em contexto da sua nova digressão mundial "Here to Love".O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor.A última vez que o artista pisou os palcos portugueses foi no dia 1 de julho de 2018.Em atualização