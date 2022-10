Linda de Suza não morreu e está "a recuperar bem". Família pede respeito pela artista

Linda de Suza, de 74 anos, está internada em França, onde reside, e amigos da família relatam que "está a recuperar bem". Durante este sábado, várias notícias que anunciavam a morte da cantora começaram a circular nas redes sociais. As publicações foram entretanto apagadas.



Entretanto, a família já emitiu vários comunicados através de rádios locais e amigos: "

O filho único de Linda de Suza quer trazer a mãe para recuperar a saúde em Portugal. João Lança, de 54 anos, e que também é cantor, admite que não tem uma relação próxima com a progenitora, mas garante que, atualmente, está "diariamente" em contacto com ela e com o médico que a acompanha, para saber das suas melhorias. Rádio Terras de Lanhoso já desmentiu a notícia nas redes sociais e pediu desculpa "pelo comunicado e alheio do falecimento da cantora Linda de Suza uma vez que é mentira".