Lisbon & Sintra Film Festival arranca hoje com o tema 'Resistências'

Um recital de Maria João Pires, a antestreia de "Marighella", de Wagner Moura, e um simpósio sobre "Resistências", com a presença do ex-presidente do Equador Rafael Correa, marcam o Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), que começa esta sexta-feira.

O LEFFEST, a cumprir a 13.ª edição, abrirá esta sexta-feira com a exibição do filme "Passámos por Cá", do realizador britânico Ken Loach, no Espaço Nimas, em Lisboa, seguindo-se um debate sobre "Revolução e sociedade: Como lutar sobre a questão social?".

A programação do festival estará repartida entre aquelas duas cidades como vários ciclos de homenagens, nomeadamente aos realizadores Wim Wenders e Christian Petzold, ao ator Willem Dafoe, à realizadora portuguesa Rita Azevedo Gomes e ao autor e produtor de cinema de animação José Miguel Ribeiro.

Destaque para a exibição, no domingo em Lisboa, de "Marighella", filme do ator e realizador Wagner Moura sobre o político comunista brasileiro Carlos Marighella, opositor durante a ditadura no Brasil, e para a antestreia portuguesa, no sábado em Sintra, de "Les Misérables", primeira obra de ficção de Lady Li, candidato de França a uma nomeação para os Óscares.

O festival acolherá ainda, neste fim-de-semana, um simpósio internacional sobre o tema "Resistências", com curadoria do advogado Juan Branco, e que contará, entre os convidados, com o ex-presidente do Equador Rafael Correa, atualmente a viver na Bélgica e sobre quem recai uma ordem de detenção preventiva, pelo Tribunal Nacional de Justiça do Equador.

A presença do político equatoriano foi anunciada esta semana pelo festival, juntando-se a outros participantes como o antigo procurador-geral italiano e presidente da Câmara de Nápoles, Luigi de Magistris, o jornalista Jacob Appelbaum, ligado à Wikileaks, Maxime Nicole, do movimento dos Coletes Amarelos, iniciado em França em 2018, e o ativista português Miguel Duarte, que foi acusado de apoio à imigração ilegal, por ter salvado migrantes no Mediterrâneo.

O Lisbon & Sintra Film Festival, uma iniciativa do produtor Paulo Branco, decorrerá até 24 de novembro e contará ainda com um recital da pianista Maria João Pires e um cine-concerto dos Mão Morta para o filme "A Casa na Praça Trúbnaia" (1928), de Boris Barnet.

Toda a programação está em www.leffest.com.