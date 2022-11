A Livraria Lello, do Porto, adquiriu um conjunto de 42 cartas escritas pelo músico norte-americano Bob Dylan na década de 50, por mais de 600 mil euros, num leilão que aconteceu na quinta-feira, em Nova Iorque (EUA). São mais de 150 páginas manuscritas do Prémio Nobel da Literatura numa altura em que ainda se chamava Robert Allen Zimmerman e que, apaixonado por uma rapariga chamada Barbara Ann Hewitt, lhe endereçou as missivas, algumas de teor amoroso, outras antecipando um futuro na música que já adivinhava grande.









