Llamar: Um projeto de Pop e R&B

O cantor, compositor e produtor musical, Llamar, vive atualmente em Inglaterra, para onde emigrou por volta de 2019. Um ponto de viragem na sua vida.



"Começou tudo de uma forma muito natural. Acho que a maior parte dos projetos começam desta mesma forma. Foi através de um concurso de música, neste caso, o X Factor UK. Concorri para o programa, para a edição de 2019, passei nos castings, mas aconteceu uma coisa muito curiosa: o programa foi cancelado. Acredito que por baixa audiência, e também estávamos a atravessar aquela fase do Covid. Foi quando Simon Cowell decidiu cancelar o programa", refere o cantor, que aproveitou o momento para arrancar com os estilos Pop e R&B que definem o projeto Llamar, a que se tem dedicado nos últimos anos.





Tem oito singles lançados, um deles é ‘No regrets’."Foi o primeiro single em que tive a oportunidade de trabalhar com profissionais do mundo da música, neste caso com Manon Grandjean, que ganhou um grammy de melhor engenheira de música, de Inglaterra. Ela trabalha com grandes nomes da música, como Ed Sheeran, Craig David, Stormzy, Arrdee. São muitos artistas que estão relacionados a esta engenheira de som, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Sendo um artista independente, não achei que fosse possível trabalhar com ela, mas foi até bastante fácil. Foi uma das coisas que fez o projeto começar a crescer de uma forma rápida" relata o cantor."O meu método de trabalho tem sido muito natural, as coisas têm acontecido de uma forma simples. Tudo começa com o trabalho de estúdio, em casa, aquela produção caseira. Depois a escrita, e passo então para os estúdios grandes. Onde tudo é melhorado, onde faço as captações e o trabalho de mistura. Ao nível da produção, para este projeto, tenho escolhido algumas pessoas para ajudar. Grandes engenheiros de música: Grandjean, de Londres; Matty Harris, de Los Angeles. E tem acontecido de uma forma bastante natural, sem pressão, nós sabemos o que tem que ser feito, eu faço a minha parte, que muitas vezes é a parte da produção e captação. Quando vou para o estúdio, é feito por estes engenheiros, eles tratam da parte da mistura e do master", informa Llamar sobre a forma como tem trabalhado a sua música.