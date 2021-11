Lúcia Moniz premiada em festival de cinema em Londres

A atriz portuguesa Lúcia Moniz foi distinguida com o prémio de melhor atuação pelo filme "Listen", de Ana Rocha de Sousa, no Raindance Film Festival, que termina no sábado em Londres, foi esta sexta-feira anunciado.

O festival revelou esta sexta-feira os premiados da 29.ª edição e entre eles está Lúcia Moniz, que recebe o prémio de "Melhor Performance" pela participação no filme "Listen", que protagoniza e com o qual já recebeu outras distinções.

Segundo o júri, Lúcia Moniz é reconhecida pelo "poderoso retrato" de uma mãe que enfrenta os serviços sociais britânicos pela tutela dos filhos.

"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

A narrativa acompanha os esforços da família em provar que as suspeitas são infundadas, perante o sistema social e judicial britânicos.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

Ana Rocha de Sousa conquistou vários prémios em 2020 no Festival de Cinema de Veneza, onde teve estreia, dois dos quais com particular relevância: o Leão do Futuro, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição "Horizontes".

Em setembro, "Listen" conquistou cinco Sophia, os prémios da Academia Portuguesa de Cinema, nomeadamente o de Melhor Filme, de Melhor Realização e de Melhor Atriz, para Lúcia Moniz.

No Raindance Film Festival, um festival dedicado ao cinema independente, destaque ainda para os prémios atribuídos a duas produções brasileiras.

"Medusa", de Anita Rocha da Silveira, foi eleito o melhor filme internacional, e "King Car" foi distinguido com o prémio de melhor argumento, para Renata Pinheiro, Sérgio Oliveira e Leo Pyrata.