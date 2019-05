Madonna esgotou data extra no Coliseu em poucas horas

Os bilhetes para os três concertos de Madonna no Coliseu, em janeiro (marcados para dias 16, 18 e 19), esgotaram em meia hora, e a data extra – 21 do mesmo mês – anunciada este sábado, também já esgotou.Mesmo com preços a doer na carteira da maioria dos portugueses (os ingressos custavam entre 75 e 400 euros), a popularidade da cantora norte-americana, que nos últimos anos escolheu Portugal para viver, continua à prova de fogo, aos 60 anos de idade.Segundo a promotora Everything is New, de Álvaro Covões, assim que os bilhetes foram postos à venda, seis mil pessoas ficaram em fila de espera nas bilheteiras online e outras quatro mil dentro do site.Enquanto se aguarda, com expectativa, o lançamento de ‘Madame X’, o 14º disco da artista do Michigan, com edição mundial marcada para dia 14 de junho – o Mundo prepara-se para rever Madonna ao vivo, mas agora em versão intimista.A nova digressão mundial arranca em setembro nos Estados Unidos, e chega à Europa no início do ano que vem. E o périplo europeu começa precisamente em Lisboa, onde Madonna tem estado a beber influências de vários artistas.O novo álbum, diz ela, revela muito do que tem sido a sua experiência de vida por terras lusas - mais uma razão que justifica este entusiasmo do público português.