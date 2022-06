O major-general Carlos Branco, comentador da CNN Portugal, deu a entender, num artigo de opinião no ‘Jornal Económico’, que a Ucrânia é a responsável pela guerra.



“Em frontal desrespeito pela Resolução do Conselho de Segurança da ONU (2202/2015), que certificava os acordos de Minsk, as Forças Armadas ucranianas preparavam-se para resolver a questão russa na Ucrânia com recurso à força”. Ora, “Moscovo antecipou-se”, escreveu.