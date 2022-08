Marcelo abre feira de S. Mateus em Viseu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurou esta quinta-feira a tradicional Feira de São Mateus, em Viseu, que regressa dois anos depois para a maior edição de sempre.Até 21 de setembro, num recinto de 75 mil metros quadrados, onde marcam presença 300 expositores, a Feira franca mais antiga da Península Ibérica – comemora 630 anos – oferece aos milhares de pessoas mais de 130 eventos, com destaque para os espetáculos musicais. O cartaz é de luxo. José Cid (hoje), Kevinho (dia 12), Ana Moura (13), Toy (23), D.A.M.A (3 de setembro), Delfins (10 setembro) e Mão Morta (20 setembro) são alguns dos artistas que vão atuar.Na gastronomia, a oferta é variada, mas mais cara em relação à última edição. A dose de enguias da Murtosa custa agora 20 euros, o dobro do que custavam na última edição, em 2019. As farturas também estão mais caras: uma dúzia custava 10 euros e agora custa 12.O programa desta edição da Feira de S. Mateus conta com diversões (roda-gigante, carrinhos de choque, carrosséis), artesanato, mostra de produtos regionais, eventos desportivos, desfile de moda, folclore.Pela primeira vez, aos métodos de pagamentos convencionais, juntam-se as pulseiras ‘cashless’ que, depois de carregadas, permitem fazer todos os pagamentos dentro do recinto.