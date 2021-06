Um mês depois de ter sido alvo de um mandado de captura, Marilyn Manson informou que vai entregar-se à polícia de Los Angeles, nos EUA, para responder às acusações de agressão a um videógrafo em 2019, durante um espetáculo em Gilford, no estado de New Hampshire, nos EUA.





De acordo com o responsável pela polícia da cidade, Anthony Burpee, o músico de 52 anos concordou entregar-se em Los Angeles para depois ser transferido para New Hampshire onde será ouvido pela polícia. A primeira sessão do julgamento está prevista para agosto. Caso seja condenado pelo crime de agressão, Marilyn Manson incorre numa pena de prisão que pode ir até um ano e a uma multa de cerca de 1700 euros.