‘Marriage Story’ na frente para os Globos de Ouro

É já esta noite que são conhecidos os vencedores da 77ª edição dos Globos de Ouro, numa cerimónia apresentada por Ricky Gervais a partir do Beverly Hilton, em Los Angeles, Estados Unidos.‘Marriage Story’, com Scarlett Johansson e Adam Driver, sobre um casal que enfrenta o fim do seu casamento, lidera com seis nomeações. Seguem-se ‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, e ‘Era uma Vez em… Hollywood’, de Quentin Tarantino, ambos com cinco, e ‘Joker’, de Todd Phillips, com quatro. Mas ‘1917’, ambientado na Primeira Guerra Mundial, um filme de Sam Mendes, e ‘Os Dois Papas’, do brasileiro Fernando Meirelles, prometem intrometer-se na corrida aos principais prémios da noite.Este ano, e à semelhança do que tem vindo a acontecer nas séries, a Netflix domina a corrida aos galardões também no segmento da 7ª Arte, com 17 nomeações, ficando bem à frente do gigante Walt Disney/FOX.Mas esta não é a única surpresa da noite. A nova versão de ‘O Rei Leão’ está nomeada na categoria de Filme de Animação, apesar de não o ser, ao lado de ‘Toy Story 4’ e ‘Frozen 2’. Já ‘Parasitas’, do sul-coreano Bong Joon Ho, encontra-se indicado para três prémios e pode tornar-se num dos grandes vencedores da noite.Nas categorias de interpretação, Adam Driver (‘Marriage Story’), Joaquin Phoenix (‘Joker’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’) e Renee Zellweger (‘Judy’) são os favoritos no drama. Na comédia, as apostas vão para Leonardo DiCaprio (‘Era uma vez em… Hollywood’), Eddie Murphy (‘Dolemite Is My Name’) e Awkwafina (‘A Despedida’).No leque dos injustiçados desta edição está Robert De Niro, que ficou fora da lista de nomeados por ‘O Irlandês’. Também Clint Eastwood é uma das grandes ausências da noite, assim como o seu último trabalho, ‘O Caso de Richard Jewell’.