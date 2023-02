Em 1977, Steven Spielberg escolheu-a para ser a mãe do menino raptado por extraterrestres no filme ‘Encontros Imediatos do 3.º Grau’. O papel valeu a Melinda Dillon a nomeação para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, proeza que repetiria quatro anos mais tarde, no filme ‘A Calúnia’, protagonizado por Paul Newman.









