Mergulhar na vida e obra de Frida Kahlo em nova exposição

É uma exposição e uma experiência sensorial imersiva. ‘Frida Kahlo, A Vida de um Ícone’ está prestes a chegar, no próximo dia 10, à Immersivus Gallery, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.O projeto resulta de uma parceria do OCUBO com a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Reality. Trata-se de "um trabalho produzido em registo de biografia imersiva, que versa a travessia existencial da mais conhecida e talentosa de entre todas as artistas plásticas mexicanas", avisa a produtora. Entre projeções, fotografias históricas e filmes originais, os visitantes serão guiados por diversos ambientes sonoros e artísticos que reproduzem momentos relevantes na vida de Kahlo, mostrando a vida e as histórias por detrás das obras da icónica artista.A visita tem uma duração média de 1h15m. O percurso começa na Sala da República, no primeiro piso do edifício da alfândega, onde o público é desafiado a percorrer um conjunto de instalações artísticas com experiências de caráter interactivo e participativo, de realidade virtual, animações holográficas e ‘video mapping’ em esculturas.A Immersivus Gallery, instalada nas Furnas da Alfândega do Porto, é a primeira galeria de experiências artísticas imersivas em Portugal. O conteúdo multimédia é projetado no chão, paredes e tecto, preenchendo todo o espaço envolvente com cores e animações.A exposição pode ser vista de quarta a domingo, das 14h30 às 19h30. O preço dos bilhetes varia entre 10 € e 14 €. Há preços especiais para grupos e turmas escolares e para bilhetes conjuntos com outras exposições patentes no edifício.