Morreu aos 88 anos um dos pais da bossa nova

O mundo da música está de luto. Partiu uma das maiores lendas da música brasileira: João Gilberto, pioneiro da bossa nova, cantor, violinista e compositor brasileiro, morreu este sábado, aos 88 anos, na sua casa no Rio de Janeiro, depois de muitas anos a lutar contra problemas de saúde.A notícia foi avançada por João Marcelo Gilberto, filho do artista. "Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter sua dignidade ao perder sua soberania", escreveu João Marcelo. "Gostaria de agradecer a Maria do Céu por estar a seu lado no final. Ela foi sua verdadeira amiga e companheira."Atualmente, João Gilberto vivia fechado em casa, sobretudo depois de ter sido interditado judicialmente pela filha, Bebel Gilberto, em 2017. A interdição motivou uma disputa familiar entre Bebel e João Marcelo. Publicamente, Bebel defendeu que a decisão foi motivada pelos problemas de saúde e complicações financeiras do pai.João Gilberto Prado Pereira de Oliveira nasceu na Bahia, em 1931. Cedo mostrou jeito para a música. Em 1950 parte para o Rio de Janeiro e, em 1961, concluiu a trilogia de álbuns fundamentais que apresentaram a bossa nova ao Mundo: ‘Chega de saudade’, de 1959, ‘O amor, o sorriso e a flor’, de 1960, e ‘João Gilberto’, de 1961. Desde então gravou dezenas de álbuns. Ícone da cultura popular, personalidade controversa, considerado excêntrico e obsessivo, João Gilberto ganhou um lugar na história da música brasileira... e mundial.