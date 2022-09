O mundo do hip-hop está de luto. Coolio, que na década de 1990 venceu um Grammy com o tema ‘Gangsta’s Paradise’, da banda sonora do filme ‘Mentes Perigosas’, morreu na quarta-feira, aos 59 anos. Embora a causa da sua morte ainda não tenha sido apurada, notícias dão conta de que o rapper norte-americano foi encontrado sem vida na casa de banho de um amigo, depois de se ter sentido mal. Segundo avança o site TMZ, os paramédicos que o assistiram suspeitam de uma paragem cardíaca. Não foram encontrados sinais de consumo de estupefacientes.









Há duas semanas, Coolio tinha atuado no Riot Fest, em Chicago, nos Estados Unidos, depois de ter marcado presença em vários festivais europeus durante o verão.

Nascido Artis Leon Ivey Jr. em Monessen, na Pensilvânia, a 1 de agosto de 1963, Coolio mudou-se para Compton, na Califórnia, na década de 1980. Em 1994 lançou o álbum ‘It Takes a Thief’. No ano seguinte, gravou ‘Gangsta’s Paradise’, para o filme protagonizado por Michele Pfeiffer, o primeiro tema do género a ocupar o primeiro lugar dos tops americano e britânico e que se tornou no primeiro single rap a vender um milhão de exemplares no Reino Unido.





“Estou de coração partido ao saber da morte do talentoso Coolio”, disse Pfeiffer, confessando que “30 anos depois” ainda se sente “arrepiada” quando ouve o tema. O rapper MC Hammer referiu-se ao artista como “o melhor indivíduo que já conheci”, enquanto o colega Snoop Dog partilhou uma foto com o artista. Coolio era divorciado e deixa, pelo menos, dez filhos.