Morreu o cantor e guitarrista David Crosby

David Crosby, co-fundador dos Crosby, Stills e Nash, morreu esta quinta-feira aos 81 anos vítima de doença prolongada.A morte do músico foi confirmada pela mulher à revista Variety."É com grande tristeza, após uma longa doença, que o nosso amado David Crosby morreu. Estava rodeado pelo amor da família", pode ler-se na declaração.O músico nasceu na Califórnia, nos EUA, a 14 de agosto de 1941. Juntou-se à banda de Folk Rock Crosby, Stills e Nash na década de 60 a par de Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young.O grupo musical teve bastante sucesso, com destaque para os singles "Almost Cut My Hair" e "Deja Vu", mas separou-se por algumas guerras internas em 1968.Em 2021, o músico e guitarrista lançou o último álbum a solo, com o nome de "For Free"."O legado de [David] continuará a viver através da sua lendária música", escreveu a mulher do guitarrista.