Morreu José Manuel Concha, vocalista do grupo Os Conchas

Morreu no sábado, aos 83 anos, vítima de uma infeção respiratória, José Manuel Concha, ídolo musical dos anos 60. A notícia foi avançada pelo jornal ‘Sintra Notícias’, que cita o filho do músico, Marco Concha, e entretanto as redes sociais encheram-se de mensagens de pesar pelo desaparecimento do popular cantor.A carreira de José Manuel Concha arrancou em 1960, quando o artista venceu, com a banda Os Conchas, a primeira edição do concurso ‘Caloiros da Canção’, da Rádio Renascença, na categoria de grupos. O cantor Daniel Bacelar foi o vencedor na categoria de artista a solo, e em setembro do mesmo ano os dois lançariam um EP conjunto – ‘Caloiros da Canção 1’, que incluía versões dos temas ‘Oh Carol’, de Neil Sedaka, e ‘Should We Tell Him’, dos Everly Brothers.O caminho estava traçado para uma carreira a fazer versões de temas mundialmente conhecidos, casos de ‘Adão e Eva’ (a partir de Paul Anka), ‘Serás Tu Para Mim’ (do original ‘Let it be me’) ou ‘Sonhos’ (‘Dreamin’). José Manuel Concha gravou vários discos e somou êxitos, incluindo uma versão aplaudida do célebre ‘The Young Ones’, de Cliff Richards.Depois de os membros da banda terem sido convocados para cumprir o serviço militar, José Manuel Concha prosseguiu a carreira a solo e fez as delícias dos emigrados, realizando tournées para atuar para as comunidades portuguesas espalhadas pelo Mundo.Os detalhes do funeral do artista não foram divulgados.