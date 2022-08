Morreu Nomen, o grande pioneiro do graffiti em Portugal

Morreu Nuno Reis, mais conhecido por 'Nomen' - o nome de artista que escolheu quando ingressou pelo mundo do graffiti em Portugal. Nuno foi um dos pioneiros desta arte no nosso País e era uma reconhecida figura do episódio documental da Antena3Docs, 'Implantação da Rapública: Pintar o Hip Hop'.

Nomen tinha murais pintados em todo o país e a sua arte espalhada em paredes de vários pontos do mundo e chegou recentemente a estar em exposição no Le Carrousel, no Museu do Louvre, em Paris.





O graffiti em Portugal perdeu um dos seus pioneiros e grande referência. #Nomen morreu aos 48 anos.



O writer é uma das figuras do #antena3doc "Implantação da Rapública: Pintar o Hip Hop".

À família de Nuno Reis e a toda a família do graffiti a Antena 3 apresenta condolências.

"Implantação da Rapública" é uma série Antena3Docs, dedicada à história do hip-hop em Portugal, nos últimos 25 anos. A série documental da Antena 3 conta a história da cultura hip hop em Portugal nas suas quatro vertentes: breakdance, graffiti, DJing e rap. "Pintar o Hip-Hop" é o segundo capítulo. Inclui conversas sobre a arte do graffiti com Glue, Keso, Maze, Nomem, Nurea, Odeith, Third, Uber, Vhils e Youthone.





O artista morreu aos 48 anos, avança a Antena 3 no Twitter. Nas redes sociais oficiais do artista, é indicado que este morreu na passada quinta-feira.