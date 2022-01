Morreu o cantor Armando Gama. Tinha 67 anos

Morreu durante a madrugada desta segunda-feira o músico e cantor Armando Gama, avançou aofonte próxima da família. Armando Gama venceu o Festival da Canção em 1983 com a canção "Esta Balada Que Te Dou".A sua carreira no mundo musical começou quando era uma criança. Com cerca de cinco anos já tocava harmónica para a família. Com o passar dos anos iniciou os estudos em acordeão e passou depois para a guitarra. Em 1970 formou a sua primeira banda, os LoveBirds.Esteve na origem de grupos como os icónicos Tantra ou o duo Sarabanda. Acabou por assinar contrato com a editora Poly Gram a convite de Tozé Brito e participou no Festival da Canção em 1980 com a música "Made In Portugal". Em 1983 regressa ao Festival da Canção e vence com a música "Esta Balada Que Te Dou".Em janeiro de 2020, o músico acabou por ser detido por crime de violência doméstica . A ex-companheira, Barbara Barbosa, denunciou um alegado clima de coação psicológica a que o companheiro a sujeitava.A ex-mulher, Valentina Torres, reagiu através de uma publicação nas redes sociais.Também a cantora Ágata reagiu através de uma publicação no Facebook à morte do artista.