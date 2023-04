Morreu o compositor Ryuichi Sakamoto após batalha contra cancro em fase terminal

Morreu o músico e compositor japonês Ryuichi Sakamoto aos 71 anos, avança a agência Reuters que cita o jornal Yomiuri Shimbun.O artista travava uma batalha contra o cancro que descobriu em junho de 2020 e acabou por perder a vida na terça-feira. "Sakamoto continuou a criar trabalhos no seu estúdio em casa sempre que a sua saúde permitia. Ele viveu com a música até o fim", pode ler-se em comunicado partilhado no site oficial do músico.As cerimónias fúnebres de Sakamoto terão apenas a presença dos familiares mais próximos, como era desejo do músico.O compositor viveu desde sempre para a música. Teve o primeiro contacto com o piano quando ainda era criança e estudou etnomusicologia na Universidade Nacional de Belas Artes e Música de Tóquio.Sakamoto foi o responsável das bandas sonoras de vários filmes, nomeadamente do "Último Imperador" e "Feliz Natal Mr. Lawrence" e foi premiado ao longo da carreira, tendo vencido um Oscar, um Grammy e um Bafta.Em atualização