Morreu o palhaço mais antigo de Portugal

Julio Guilhermino da Silva era avô de Isabela Cardinali, concorrente da Casa dos Segredos 7.

Julio Guilhermino da Silva, o palhaço mais antigo de Portugal, morreu esta sexta-feira de manhã, aos 90 anos, no Hospital de São Bernardo em Setúbal. A notícia foi avançada pelos familiares nas redes sociais.



O artista, mais conhecido como o Palhaço Porto, era pai do padrasto de Isabela Cardinali, concorrente do reality-show Casa dos Segredos 7, da TVI.



O funeral realiza-se esta terça-feira.