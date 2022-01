Morreu Peter Robbins, o ator que deu voz a 'Charlie Brown'

Peter Robbins, que fez a primeira dobragem de 'Charlie Brown' na mítica série 'Snoopy', em 1960, foi encontrado morto na semana passada. A família confirmou esta terça-feira, em declarações à Fox 5 que o ator, diagnosticado com um transtorno bipolar, pôs termo à própria vida.Em 2015, Peter Robbins foi condenado a cinco anos de prisão por ter enviado cartas que ameaçavam a vida de um xerife de San Diego, nos Estados Unidos da América, e do proprietário do parque de autocaravanas em que morava. Peter recebeu liberdade condicional mas acabou preso por incumprimento das medidas impostas.Peter Robbins tinha 65 anos.