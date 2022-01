Peter Dinklage critica Disney por novo remake de "Branca de Neve e os Sete Anões". Estúdio já respondeu

"Fiquei surpreendido com o fato de que eles estavam muito orgulhosos de contratar uma atriz latina como Branca de Neve", disse o ator ao podcaster Marc Maron, "mas ainda estão a contar a história da Branca de Neve e os Sete Anões".





"És progressista de certa forma, mas ainda está a fazer aquela porra de história retrógrada de sete anões vivendo na caverna.

Que porra você está fazendo, cara?

Não fiz nada para avançar com a minha causa?

Acho que não sou alto o suficiente", acrescenta.



O ator de Game of Thrones, Peter Dinklage criticou a Disney por adaptação "ao contrário" de "Branca de Neve e os Sete Anões".O ator, que sofre de uma condição de nanismo chamada acondroplastia, afirma que o estúdio respeitou a diiversidade racial ao contratar uma atriz latina para o papel da Branca de Neve, mas recorre a outros estereótipos prejudiciais, avançou o The Guardian.O ator norte-americano refere que a Disney devia ter dado um passo atrás e reavaliado o projeto.

A Disney já respondeu ao ator em comunicado enviado a alguns meios de comunicação norte-americanos.

"Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos a adotar uma abordagem diferente com as sete personagens e a consultar membros da comunidade de nanismo. Estamos ansiosos para compartilhar mais à medida que o filme entra em produção após um longo período de desenvolvimento", disse um porta-voz da Disney em comunicado ao The Hollywood Reporter .