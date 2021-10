Responsável no filme de Alec Baldwin terá dado uma arma a atriz de 11 anos sem a verificar

uma arma a uma criança de 11 anos sem verificá-la antes num set de filmagens de um filme anterior.Duas fontes da equipa de produção que trabalharam com Hannah Gutierrez-Reed contaram ao The Daily Beast que a jovem terá alegadamente dado a uma atriz de 11 anos uma arma sem verificá-la adequadamente, durante a rodagem do filme de Nicholas Cage, "The Old Way", o primeiro projeto onde participou.Segundo o mandado divulgado esta sexta-feira, Gutierrez-Reed pôs três armas num carrinho fora do local de filmagem e o assistente de realização Dave Halls tirou uma das armas e entregou-a a Alec Baldwin, sem saber que estava carregada.