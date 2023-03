Morreu Steve Mackey, baixista da banda Pulp, ao 56 anos

O baixista da banda Pulp Steve Mackey faleceu aos 56 anos. A notícia foi dada pela mulher, a estilista Katie Grand, nas redes sociais, esta quinta-feira. "Estamos chocados e devastados por nos termos despedidos do meu brilhante e belo marido", escreveu.



A mulher explicou que o músico morreu "depois de três meses no hospital a lutar com força e determinação".

De acordo com a BBC News, a banda também publicou uma homenagem, pouco tempo depois, onde informou os fãs que o seu "amado" baixista tinha falecido nesta manhã de quinta-feira.

O músico nasceu em Sheffield, em 1966, e entrou para a banda Pulp em 1989.

Depois de assinar com a produtora musical Island Records, no início da década de 1990, a banda ganhou popularidade com os álbuns clássicos, incluindo o His 'N' Hers e Different Class.