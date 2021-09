Mulheres dominam prémios de cinema em Veneza

As mulheres dominaram a 78.ª edição do Festival de Veneza, ao conquistarem, na noite de sábado, os galardões mais cobiçados daquele que é o mais antigo festival de cinema do mundo e, também, um dos mais prestigiados.









O filme ‘L’événement’ (‘O Acontecimento’), da realizadora francesa Audrey Diwan, venceu o Leão de Ouro de Melhor Filme, o prémio máximo do certame. Baseada no romance homónimo da escritora Annie Earnaux, autora de ‘Uma Paixão Simples’ e ‘Os Anos’, títulos já editados em Portugal, a película relata a angústia de uma jovem que faz um aborto clandestino em França, em 1964, 11 anos antes da despenalização. Com ‘L’événement’, Diwan conquistou o júri presidido pelo sul-coreano Bong Joon Ho (‘Parasitas’) e bateu os novos filmes de Almodóvar ou Paolo Sorrentino. Este último conseguiu o Leão de Prata do Grande Prémio do Júri, com ‘È Stata la Mano di Dio’ (‘Foi a Mão de Deus’).





O Leão de Prata de Melhor Realização foi para a neozelandesa Jane Campion e o seu 'The Power of the Dog' ('O Poder do Cão'), com Benedict Cumberbatch. Já o prémio para Melhor Argumento foi entregue à atriz norte-americana Maggie Gyllenhaal, que se estreou na realização com 'The Lost Daughter' ('A Filha Perdida').

A espanhola Penélope Cruz foi a grande vencedora na categoria de Melhor Atriz, garantindo o único grande prémio do festival para ‘Madres Paralelas’ (‘Mães Paralelas’), de Pedro Almodóvar.