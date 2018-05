Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Museus estão em festa hoje

Maratona de cultura prevê 600 atividades espalhadas por 54 concelhos do País.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Museus, palácios e monumentos tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) abrem esta sexta-feira – gratuitamente – as portas para celebrar o Dia Internacional dos Museus, que culminará, no sábado, com a Noite Europeia dos Museus. Ao todo, estão previstas cerca de 600 atividades, em 88 espaços museológicos, quase tudo de entrada livre.



Criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), o Dia Internacional dos Museus pretende despertar a reflexão sobre o papel destes espaços na sociedade e tem, todos os anos, um tema diferente.



O mote deste ano é: ‘Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos’. Segundo fonte da DGPC, "os museus não podem alhear-se da rede global de conexões que caracteriza a sociedade atual. A digitalização das coleções e a presença de elementos multimédia nas exposições são apenas alguns dos recursos proporcionados pelas novas tecnologias".



Quanto à iniciativa Noite dos Museus, foi criada em 2005 pelo Ministério francês da Cultura e da Comunicação. A DGPC, que este ano se congratula com um aumento dos concelhos aderentes (passaram de 46 para 54), promete espetáculos de teatro e dança, música e visitas guiadas, entre outros.



PORMENORES

Exceções nos horários

Hoje, a entrada é livre no horário normal de funcionamento em todos os museus, exceto no Museu Nacional de Arqueologia e no Palácio Nacional de Mafra, que têm horários diferentes. Arqueologia abre das 10h00 às 23h00 e Mafra das 9h30 às 17h30 e das 20h00 às 23h00.



Noite também tem limites

Amanhã, sábado, os museus afetos à DGPC abrem gratuitamente a partir das 18h00, exceto no Museu Nacional dos Coches, onde a entrada livre começa às 10h00 (e se estende até à meia-noite). Há espaços que não vão abrir à noite: o Convento de Cristo; os mosteiros da Batalha, Alcobaça e Jerónimos; o Museu de Conimbriga; o Palácio de Mafra; o Panteão Nacional e a Torre de Belém.