Depois de ter gravado uma versão em português de ‘Life On Mars’ com Mike Garson (pianista de David Bowie), Jorge Vadio volta a associar o seu nome a outro grande colosso da música mundial: Bono Vox. O músico português conta com a voz do vocalista dos U2 no novo single ‘Este é o meu Plágio’, do novo disco ‘O Salto dos Gafanhotos’.









Ver comentários