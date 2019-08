Na noite dos MTV Video Music Awards brilharam as mulheres

Ariana Grande, Taylor Swift e Billie Eilish foram as grandes vencedoras dos MTV Video Music Awards, entregues no Prudential Center, em Newark, Nova Jérsia, EUA, na segunda-feira à noite.As cantoras foram para casa com três estatuetas cada uma – sendo que Ariana Grande foi considerada a Artista do Ano e Taylor Swift recebeu o galardão de Vídeo do Ano (para ‘You Need to Calm Down’). Já Billie Eilish causou sensação: foi considerada Melhor Artista Nova e Revelação do Ano.Numa noite marcada pelo domínio feminino, também Missy Elliot fez história, ao tornar-se na primeira rapper feminina a conquistar o prémio Michael Jackson – Vanguarda em Vídeo, enquanto Cardi B recebeu o troféu de Melhor Canção Hip-Hop (com ‘Money’) e a catalã Rosalía arrecadou dois prémios: para Melhor Coreografia e Melhor Canção Latina.Para não dizerem que os homens não levaram nada, o lusodescendente Shawn Mendes viu o seu dueto com Camilla Cabello ser recompensado com dois prémios: a canção ‘Señorita’ foi contemplada com o galardão para Melhor Colaboração e Melhor Cinematografia. Também com dois prémios saiu o rapper Lil Nas X: o seu tema ‘Old Town Road’ levou para casa os prémios de Canção do Ano e Melhor Realização.O tema ‘Sucker’, dos Jonas Brothers, foi considerada a Melhor Canção Pop e ‘High Hopes’, dos Panic! At the Disco, recebeu o prémio de Melhor Canção Rock.