Noite ‘pimba’ com Bruno Nogueira marca reabertura de salas de espetáculo

Depois de quase três meses de confinamento e de milhares de concertos cancelados, que fizeram o setor da cultura mergulhar numa crise sem precedentes, as salas de espetáculos voltam esta segundaf a abrir portas com muitas restrições.Os primeiros grandes concertos da era Covid-19 têm lugar esta noite e terça-feira no Campo Pequeno em Lisboa com o espetáculo ‘Deixem o Pimba em Paz’ de Manuela Azevedo e Bruno Nogueira. Os bilhetes para a primeira data esgotaram em 11 minutos. Ambos têm Samuel Úria e Salvador Sobral como convidados. A sala estará a 50 por cento da capacidade.O regulamento para a reabertura das salas já chegou tarde às mãos do setor, o que valeu duras críticas, mas nos bastidores já se trabalhava para o regresso ao ativo. Esta segunda-feira, a Orquestra Jazz de Matosinhos dá espetáculo livre na Real Vinícola. Dino D’Santiago apresenta-se no Campo Pequeno a 6 de junho, no mesmo dia em que António Zambujo canta no Teatro Aveirense. Pierre Aderne sobe ao Coliseu de Lisboa a 13.Espaços têm de dispor de área de isolamento para casos suspeitos. Obrigatório dispensadores de solução antissética à base de álcool. Lugares apenas sentados ou marcados. Distanciamento de dois metros entre pessoas. Máscaras obrigatórias. Portas devem permanecer abertas.Entradas (assim como as saídas) devem ter circuitos próprios. Por seu turno, a entrada dos espectadores deve ser realizada por ordem de fila e lugar, evitando cruzamento de pessoas.Ocupação dos lugares sentados deve ser feita com um lugar livre entre espectadores, sendo a fila anterior e a seguinte com ocupação de lugares desencontrados. As duas primeiras filas junto ao palco devem permanecer livres. Camarotes ocupados apenas por coabitantes. Lugares de galeria passam a ser sentados. Intervalos devem ser evitados.