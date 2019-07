NOS Alive arranca com The Cure

Os The Cure são cabeça de cartaz da primeira noite do NOS Alive, que arranca esta quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.A banda britânica liderada por Robert Smith inaugura com chave de ouro o festival, dando início a três grandes dias de música.Antes, sobem ao palco os portugueses Linda Martini, os norte-americanos Weezer, os nortenhos Ornatos Violeta e os escoceses Mogwai.Smith e a sua banda atuaram recentemente em Glastonbury, um dos maiores festivais do Reino Unido, e as críticas não podiam ser mais positivas, com o ‘The Independent’ a escrever que o concerto "ilustrou todo o sentimento que pode ser vivido numa só vida".Já o ‘The Guardian’ disse que os The Cure "lançam discos com tão pouca frequência que os seus gigantes e duradouros concertos são a razão da sua existência".Tudo indica que os fãs podem esperar um grande concerto, com êxitos como ‘Boys Don’t Cry’, ‘Just Like Heaven’ e ‘Close to Me’, entre outros.E ainda há bilhetes à venda: 60,98 € (dia) e 139,77 € (passe).