Novo filme de Diogo Morgado convida a viver o pior pesadelo: rapto da família

'Irregular', o novo filme de Diogo Morgado, chega esta quinta-feira ao grande ecrã, depois de a pandemia ter obrigado a adiar a estreia por quase dois anos. Depois de ‘Malapata’ (2017) e ‘Solum’ (2019), esta é a mais recente criação dos irmãos Diogo e Pedro Morgado, sendo que o primeiro também produz e realiza esta longa-metragem.









No principal papel está Pedro Teixeira, que interpreta Gabriel, um homem de família que vê a sua vida colapsar quando a filha é raptada. Ao chegar a casa, percebe que a mulher também foi sequestrada e que no seu lugar está agora outra mulher e uma criança que ele nunca viu. De um momento para o outro, vê-se no limite de perder o que tem de mais precioso. E quanto mais tempo passa, menos hipóteses tem de encontrar a família.

“Depois da comédia e da ficção científica, eu e o Pedro queríamos, claramente, uma história emotiva. E pensámos naquilo que já nos aconteceu de pior, que são aqueles dois segundos em que perdemos o nosso filho de vista, em que pensamos o pior”, explica ao CM Diogo Morgado, que acredita que esta é a melhor altura para estrear ‘Irregular’. “Com a pandemia, tínhamos um normal que de repente nos foi retirado”. Carla Chambel e Maria Botelho Moniz integram o elenco.



outras estreias

‘King Richard: Para Além do Jogo’



A história de Richard Williams, pai das tenistas Venus e Serena Williams e principal responsável pelo seu êxito no mundo do ténis. Will Smith protagoniza.





‘The Card Counter’







Oscar Isaac é William Tell, um ex-militar que é desafiado a participar no World Series of Poker, em Las Vegas, onde reencontra um velho inimigo.

‘#estouaqui’



Comédia francesa sobre um homem de meia-idade que reencontra o amor nas redes sociais. De Eric Lartigau.