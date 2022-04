É um raro exercício comercial nos dias que correm: um projeto de autor, erguido a partir de uma lenda escandinava com mais de oito séculos, carregado de violência gráfica, mas também com um orçamento chorudo de 80 milhões de euros e abrilhantado por um elenco de luxo – incluindo Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy ou a cantora Björk. A partir desta sexta-feira nas salas, ‘O Homem do Norte’ é um musculado épico, assente num projeto de vingança, levada até às últimas consequências, ambientada na Islândia do século X, com vikings, reis, escravos, bruxas, magos e feiticeiros.





O ponto de partida é o mesmo que inspirou, séculos mais tarde, o britânico William Shakespeare a criar o clássico ‘Hamlet’ (1603). E percebe-se bem porquê: aqui, Amleth (Alexander Skarsgard, que também é produtor do filme) é um príncipe convertido em escravo que jura “vingar a morte do pai, salvar a mãe e assassinar” o autor do crime à traição. O plano vai levá-lo por uma jornada visceral, de batalhas sangrentas e feitiços, que o realizador Robert Eggers (o mesmo do estranho ‘O Farol’, de 2019) dirige com uma bela e áspera noção de espetáculo. Mas apinhada de sangue, suor e lágrimas.

Outras estreias

‘KM 224’



O realizador António-Pedro Vasconcelos regressa com um drama familiar sobre um casal em litígio – José Fidalgo e Ana Varela – e os efeitos do divórcio nos afetos dos filhos menores.





‘Traições’







Leia também Carmen Mola: A incrível história da escritora que não existia Adaptação francesa de uma obra literária de Philip Roth sobre um escritor e as suas intimidades com várias mulheres.

‘Turuleca’



Obra espanhola sobre uma galinha incapaz de pôr ovos mas com talento para o canto e a dança. Venceu o Prémio Goya para Melhor Filme de Animação.