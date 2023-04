O regresso dos clássicos da Disney com concertos em Lisboa e no Porto

u ‘Tale as Old as Time’, a emblemática canção do filme ‘A Bela Adormecida’, dá nome ao novo projeto ‘Disney in Concert’. Com os temas clássicos da Disney – desde o ‘Rei Leão’, ‘A Pequena Sereia’ ou ‘Hércules’, às produções mais recentes, como ‘Frozen’, ‘A Princesa e o Sapo’ e ‘Entrelaçados’ – este é um concerto completamente novo.



Às vozes de David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia Blubird, que darão vida às personagens, juntam-se 56 elementos da Lisbon Film Orchestra, dirigida pelo maestro Nuno Sá. “É um espetáculo para toda a família. Vão ser relembrados os contos mais antigos, mas também os mais recentes da Disney”, garante o regente. ‘Disney in Concert – Tale as Old as Time’ é uma oportunidade para as famílias (re)viverem as músicas mais icónicas dos filmes de animação, já no dia 6 de maio, com duas sessões em Lisboa, no Campo Pequeno (11h00 e 16h00), e uma no Super Bock Arena, a 13 de maio (16h00), no Porto. Os bilhetes custam entre





18 e 38 euros.