'O rock'n'roll nunca morrerá': Das ruas de Roma para a vitória na Eurovisão, a caminhada dos Måneskin

Måneskin é o nome escolhido para a banda, uma derivação dinamarquesa - onde a baixista Victoria de Angelis tem ascendentes - que pode ser traduzida como "luar".





, que tinham até então as ruas de Roma e os pequenos clubs como principal casa. O percurso triunfante do grupo de jovens leva-os à segunda posição, mas o destino estava traçado e o caminho era o do sucesso.





Saíram numa digressão esgotada e, após o lançamento do EP Chosen em 2017, apresentam Ballo della Vita. As músicas começam a chegar aos top's de venda em Itália e às séries televisivas. Assumidos irreverentes e arrogantes - como se classificaram antes de chegarem ao palco do Factor X - os quatro jovens dominaram o Festival de Sanremo 2021 com o tema Zitti e Buoni, que viriam a levar à Eurovisão.



Pelo caminho ficaram anos dourados como o de 2018, em que foram chamados às principais televisões italianas, com apresentações na Rai 3 e emissora pública nacional. Foi também em 2018 que se abriram as portas para os grandes eventos ao vivo, quando foram chamados para fazer a primeira parte do concerto de Imagine Dragons em Milão.



Mas a vitória em Sanremo foi o passaporte para representar Itália no festival Eurovisão e, desde logo, as casas de apostas elevaram a fasquia. A Zitti e Buoni era por larga margem a favorita à vitória final, com 28% de probabilidade de vencer, contra os 18% de França ou 14% de Malta.



"Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro"



O legado deixado por Toto Cutugno era pesado. A voz de "L'Italiano" levou Itália à última vitória na Eurovisão no longínquo ano de 1990. Foi preciso um pouco de irreverência, revivalismo e um glam rock "à lá anos '70" para, 31 anos depois, Itália voltar a conquistar o primeiro lugar do festival. A votação do público foi decisiva para a vitória dos Måneskin, banda que nasceu entre os corredores de uma escola italiana e anúncios no Facebook.Victoria de Angelis, baixista, e Thomas Raggi, guitarrista, conheceram-se durante o percurso académico. Os dois jovens viriam a aproximar-se no verão de 2015, altura em que tomaram a decisão de formar a banda. Foi através de um anúncio de Facebook que surgiu Damiano David, vocalista do grupo. Ethan Torchio, baterista, foi o último a entrar na formação italiana.O programa de televisão Factor X, em 2017, foi a rampa de lançamento dos Måneskin

A atuação deixa poucas margens para dúvidas, mas a votação do júri não é a melhor para os italianos. França, Suíça e Malta estavam na frente. O público acabou por ser decisivo nas votações e catapultou os jovens italianos para a vitória final no festival da Eurovisão.







Depois dos finlandeses Lordi terem conquistado o primeiro lugar com Hard Rock Hallelujah, os Måneskin conseguem repetir a proeza. "O rock'n'roll nunca morrerá", atirou o vocalista Damiano David no discurso após a vitória.