Portugal entre os favoritos na final do festival Eurovisão

Portugal está na grande final do Festival Eurovisão, que a RTP 1 transmite esta noite, em direto a partir de Roterdão, nos Países Baixos. O tema ‘Love Is on My Side’, dos The Black Mamba, é o 7º a ser interpretado, depois de Destiny, representante de Malta, com o tema ‘Je Me Casse’, e antes da ‘girlband’ Hurricane, da Sérvia, com ‘Loco Loco’.









O grupo de Pedro Tatanka quebrou a tradição ao levar pela primeira vez ao concurso um tema integralmente cantado em inglês e, ao que parece, a mudança está a sortir efeito. Após a apresentação no palco da Eurovisão, a canção registou uma subida considerável (da 16º posição para a 8ª) nas apostas que apontam os países favoritos à vitória.

A prestação dos The Black Mamba na segunda semifinal, exibida na quinta-feira pela RTP 1, foi o 10º programa mais visto do dia, agarrando 744 mil telespectadores (16,1% de share).





Ao longo das últimas cinco décadas, Portugal tem marcado a sua presença na Eurovisão, mas ainda são poucos os momentos de glória. Desde 1964, somente em 2017 cantou vitória com o tema ‘Amar Pelos Dois’, interpretado por Salvador Sobral. Até aí, só tinha conseguido cinco apuramentos para a final do certame e um honroso 6º lugar com Lúcia Moniz, em 1996.