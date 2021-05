O tema ‘Love Is on My Side’, dos The Black Mamba, foi o 7.º a ser interpretado, na noite deste sábado naquela que é a grande final da Eurovisão 2021, depois de Destiny, representante de Malta, com o tema ‘Je Me Casse’, e antes da ‘girlband’ Hurricane, da Sérvia, com ‘Loco Loco’.O grupo de Pedro Tatanka quebrou a tradição ao levar pela primeira vez ao concurso um tema integralmente cantado em inglês.