Oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" estreia em abril

Série já venceu 47 Emmy, os prémios norte-americanos de televisão.

Por Lusa | 18:02

A oitava e última temporada da série televisiva "A Guerra dos Tronos", que já venceu 47 Emmy, os prémios norte-americanos de televisão, tem estreia marcada para abril em todo o mundo, foi anunciado esta terça-feira.



O anúncio foi feito pelo canal norte-americano de televisão HBO, que produz a série, e também pelo SYFY, canal que exibe a série em Portugal.



Os canais partilharam, nas suas páginas nas redes sociais, um vídeo, com cerca de um minuto, acompanhado pelas seguintes palavras: "Cada batalha. Cada traição. Cada risco. Cada luta. Cada sacrifício. Cada morte. Tudo #PeloTrono".



"A última temporada de 'A Guerra dos Tronos', uma das séries mais vistas de 2017, já tem data marcada para abril de 2019. Acompanha no SYFY o início do fim da luta pelo tão desejado trono! Quem vencerá?", escreve o canal de televisão por cabo, num comunicado divulgado esta terça-feira.



"A Guerra dos Tronos" é uma série de televisão criada por David Benioff e D.B. Weiss com base na série de livros "A Song of Ice and Fire", de George R. R. Martin, e tem sido filmada no Canadá, na Croácia, na Islândia, na Malta, em Marrocos, em Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na República da Irlanda.



A primeira temporada estreou-se em 2011, tendo a série vencido vários prémios, entre os quais Globos de Ouro e Emmy, em várias categorias.



A oitava e última temporada terá seis episódios.



Ao longo de sete temporadas, "A Guerra dos Tronos" conquistou 47 Emmy, um recorde absoluto nos prémios norte-americanos de televisão.



Em setembro deste ano, arrecadou nove daqueles prémios, sendo a grande vencedora da cerimónia, entre os quais o de Melhor Série Dramática, que já tinha vencido também em 2015 e 2016.