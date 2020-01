Ornatos Violeta ganham mais do dobro de José Cid para animar fim de ano

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) pagou mais de 161 mil euros aos três principais artistas que animaram as festividades de fim de ano na capital: José Cid, Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta. Estes últimos foram mesmo os que levaram o cachet mais chorudo, mais do dobro de José Cid.O cantor vencedor de um Grammy, que atuou no dia 30, recebeu 30 mil euros, e Xutos e Ornatos, que subiram ao palco na última noite do ano, custaram ao erário público 55 e 76 mil euros, respetivamente, de acordo com o portal BASE, o site dos contratos públicos online. A discrepância de valores, no entanto, é desvalorizada por José Cid."É verdade que o meu concerto foi mais barato do que o dos Ornatos. Pode ser injusto, mas prefiro destacar o concerto que dei perante 200 mil pessoas, com o Presidente da República a assistir. Estive duas horas em palco, completamente restabelecido depois de ter passado o Natal na cama com uma enorme gripe", diz o músico ao, optando por enaltecer o facto de ver artistas nacionais a animarem as festas de Réveillon em Portugal."É preferível pagarem aos portugueses do que irem buscar estrangeiros com cachets milionários. Soube de um Réveillon que, num ano, pagou 130 mil euros à Daniela Mercury. Cheguei a perguntar se achavam que ela era prima do Freddy Mercury", conta.questionou a EGEAC, empresa pública responsável pelo Réveillon, mas até ao fecho da edição não obteve explicações sobre os contratos.