Última noite do ano vai ter música, trânsito cortado, mau tempo e calor

A última noite do ano vai ser assinalada pelo país com música e fogos de artifício, mas também com trânsito cortado, mau tempo nos Açores, onde o Presidente da República é esperado, e temperaturas quentes na Madeira.

Em Lisboa, a entrada de 2020 vai ser feita na Praça do Comércio com concertos dos Xutos e Pontapés e dos Ornatos Violeta, mas o trânsito de acesso àquela zona vai estar cortado a partir das 17h00, e vão ser montados nove pontos de entrada com revista.

Os cortes de trânsito acontecem no viaduto de Santa Apolónia, na Avenida 24 de Julho com a D. Carlos I, Rua de São Paulo, Praça Duque da Terceira/Cais do Sodré, Rua do Arsenal, Avenida Infante D. Henrique, Rua da Alfandega, Rua Vitor Cordon, Restauradores Sul, Rossio, Praça da Figueira e Rua da Conceição.

"A Praça do Comércio vai ser tratada como recinto fechado. O perímetro será fechado recorrendo ao mobiliário urbano e gradeamento, com sistemas que vão acautelar a não entrada de viaturas no terreno", frisou a comissária Sofia Gordinho, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A baixa da cidade de Lisboa irá contar também com o sistema de videovigilância, não estando previsto o uso de drones.

À semelhança dos anos anteriores, não vai ser permitida a entrada no recinto de garrafas e copos de vidro, bem como chapéus de chuva com hastes compridas, megafones, mochilas de tamanho superior a A3, apontadores de laser, 'selfie sticks' ou buzinas de ar comprimido.

O Metro de Lisboa vai funcionar até às 04h00, nas linhas Azul e Verde, mantendo várias estações abertas, de modo a apoiar as festividades.

As estações que vão estar abertas, na linha Azul, são as da Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado. A estação Terreiro do Paço encerra às 18h00.

Já na linha Verde, vão estar abertas as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré.

No Porto, os eventos "Concerto de Fim de Ano 2019 e Passagem de Ano 2019/2020" já decorrem desde o dia 20, altura em que se iniciaram condicionamentos de trânsito em várias ruas.

A partir das 21h00 desta terça-feira e até às 05h00 de 01 de janeiro, a circulação automóvel estará interdita em 24 ruas.

No primeiro dia de 2020, das 15h00 às 18h00, os carros não poderão circular na Praça da Liberdade, arruamento nascente da Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre a Praça da Liberdade e a Rua do Dr. Magalhães Lemos, e no arruamento poente da Avenida dos Aliados, entre a Praça da Liberdade e a Rua de Elísio de Melo.

Também em Coimbra, Castelo Branco e Viseu haverá trânsito proibido em várias ruas e avenidas.

A Câmara de Coimbra decidiu manter aberto es5ta terça-feira à noite o parque de estacionamento subterrâneo do Convento São Francisco e permitir o estacionamento na Praça da Canção e na Ínsua dos Bentos.

Em Viseu, a autarquia vai assegurar transportes públicos fora de horas na cidade, período em que o trânsito será cortado em áreas como o Campo de Viriato, palco principal dos festejos da passagem de ano.

Até às 03h00, será disponibilizado o funicular, que liga aquele espaço ao centro histórico da cidade, e o 'shuttle' elétrico funcionará até às 05h00, ligando diversas zonas da cidade e, em especial, o Campo de Viriato e parques de estacionamento.

A organização dos festejos disponibiliza também o telefone SOS 962 550 000, para ser utilizado em caso de socorro.

A ilha do Corvo, nos Açores, prepara-se para receber o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas as previsões de mau tempo - chuva e ventos fortes - podem impedir a aterragem do chefe de Estado.

No outro extremo encontra-se a ilha da Madeira, onde são esperadas para esta terça-feira temperaturas de 23 graus de dia e de 18 graus à noite.