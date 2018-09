Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padilla colhido na sua última noite em Lisboa

Toureiro espanhol disse adeus à afición portuguesa.

Por Duarte Faria | 09:53

O toureiro espanhol Juan José Padilla, que se vai retirar no final da atual temporada, foi colhido por um touro na passada quinta-feira, na noite que marcou a sua despedida das arenas portuguesas.



Contudo, a colhida não foi suficiente para impedir a saída, em ombros, do destemido matador pela porta grande do Campo Pequeno, em Lisboa. Isto depois de ter guardado um pouco da areia da Monumental como recordação.



Recorde-se que, em 2011, Juan José Padilla chegou mesmo a perder um olho durante uma corrida depois de ter sido colhido por um touro, que lhe acertou com um corno no olho esquerdo.



A noite de quinta-feira em Lisboa ficou ainda marcada pelo confronto entre os jovens cavaleiros João Moura Caetano e Duarte Pinto, ambos num bom momento das suas carreiras, e a sempre esperada competição entre os históricos grupos de forcados amadores de Santarém e de Montemor.



A praça registou uma enchente.