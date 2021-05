Pedro de Tróia apresenta 'Gosto Tanto de Ti' e novo álbum chega em outubro

Outubro de 2021 marca o regresso de Pedro de Tróia ao lançamento de novos trabalhos. A voz de "Embaraçado" e "Salvadora" apresentou esta quarta-feira "Gosto Tanto de Ti", um dos singles de avanço do segundo disco em nome próprio "Tinha de Ser Assim".O vocalista dos 'Capitães da Areia' subiu pela última vez a um palco no final de 2020, em nome próprio, na Altice Arena, para o festival 'SBSR.fm Em Sintonia', onde apresentou em primeira mão alguns dos temas presentes neste novo registo.Pedro de Tróia é um dos nomes anunciados para a próxima edição do festival SBSR que estava marcado para este ano.A música "Gosto Tanto de Ti" já está disponível no Youtube, com um lyric vídeo que esteve a cargo de Silas Ferreira e chegará às restantes plataformas digitais já esta sexta-feira.