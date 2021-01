Apetição para que seja feita uma nova versão portuguesa do filme da Disney ‘Soul - Uma Aventura com Alma’, pedindo a inclusão de vozes negras na dobragem, já foi enviada à Disney portuguesa e internacional, mas ainda não obteve qualquer resposta. Pedro Coquenão, músico angolano, autor da petição, acredita que mesmo que a Disney não responda, a petição, que foi lançada no dia 2 de janeiro e reuniu 17 500 assinaturas, pelo menos pôs as “pessoas a falar e a discutir” sobre o assunto e que poderá “abrir uma janela de possibilidades para o futuro”.









A polémica surgiu porque em Portugal a dobragem do filme de animação foi feita por atores brancos (Jorge Mourato, por exemplo, dá voz à personagem principal) quando o filme original tem um protagonista negro e a voz de atores negros, como Jamie Foxx e Angela Bassett, entre outros. “As vozes podem não ter cores, mas há cores que precisam de ter mais voz”, diz a carta enviada à Disney.

Antes da petição, a Disney tinha divulgado um comunicado a reconhecer que apesar dos esforços para serem inclusivos ainda “há trabalho a fazer”, comprometendo-se em “diversificar os talentos nas dobragens, independentemente da geografia onde atua”. n *com lusa





Músicos subscrevem





A petição foi assinada por artistas como Ana Sofia Martins, Dino D’Santiago, Mamadou Ba, Mayra Andrade, Nástio Mosquito ou Sara Tavares. O diretor do Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), Tiago Rodrigues, o músico Filipe Melo ou o ativista angolano Luaty Beirão também manifestaram apoio ao texto.





Eco no estrangeiro





A polémica originada pela petição portuguesa teve eco na imprensa estrangeira, em jornais como o norte-americano ‘The New York Times’ ou o francês ‘Le Figaro’. Este último fala mesmo em “racismo sistémico”.