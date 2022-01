'Pigcasso': O porco que pinta quadros com a boca e lucra até 23 mil euros por obra

Compraria um quadro pintado por um porco? 'Pigcasso' é o nome do porco da África do Sul que tem feito um enorme sucesso ao pintar quadros com a boca.



O animal foi salvo do abate quando tinha um mês de vida, em 2016, e vive uma vida de artista. Os quadros abstratos pintados pelo porco já foram expostos em galerias e podem valer até 23 mil euros, avança o G1.





23 981 euros (20 mil libras), um recorde para a pintura animal. Antes disso, o quadro mais caro pintado por um animal tinha sido feito por um chimpazé e vendido por 14 mil libras em 2005.



A carreira do 'Pigcasso' já tem mais de cinco anos e o animal já fez mais de 400 quadros. Todo o lucro das vendas vai para a quinta onde o porco vive com outros animais resgatados.

Um dos quadros foi vendido ao alemão Peter Esser por