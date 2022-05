António Zambujo, Camané, Dino d’Santiago e Tony Carreira; Ana Moura, Bárbara Tinoco, Gisela João e Nenny. Dois deles serão eleitos esta noite, respetivamente, como Melhor Artista Masculino e Melhor Artista Feminina, na 4ª Edição dos PLAY — Prémios da Música Portuguesa. A cerimónia toma conta do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e tem transmissão em direto na RTP 1 e RTP PLAY, a partir das 21h00.









A edição deste ano conta com 46 nomeados, em 13 categorias diferentes, sendo as fadistas Gisela João e Ana Moura, com três indicações, as artistas mais nomeadas. Na categoria de Melhor Grupo estão nomeados os Moonspell, Os Quatro e Meia, The Black Mamba e Wet Bed Gang, enquanto a categoria de Artista Revelação será disputada por EU.CLIDES, Ivandro, Luís Trigacheiro e Rita Vian .

Os nomeados dos prémios PLAY são definidos por uma academia (formada em 2021) que conta com 330 elementos e que tem por missão definir depois os vencedores, à exceção do prémio de Canção do Ano que é escolhido pelo público.









Leia também Prémios para o melhor da música portuguesa Os PLAY são uma iniciativa da Audiogest (Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos) e da GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas).

Outra categorias

Canção do Ano



Nomeados: ‘Andorinhas’, de Ana Moura; ‘Borboletas’, de Gama; ‘Lote B’, de António Zambujo; ‘Onde Vais’ de Bárbara Bandeira e Carminho, e ‘Tequila’ de Nenny.





Melhor Álbum



Nomeados: ‘70 Voltas ao Sol (ao vivo com orquestra)’, de Jorge Palma; ‘Aurora’, de Gisela João; ‘Badiu’, de Dino D´Santiago, e ‘Recomeçar’, de Tony Carreira.





Melhor Álbum de Fado



Nomeados: ‘Agora’, de Teresinha Landeiro; ‘Aurora’, de Gisela João; ‘Eu Sou’, de Fábia Rebordão, e ‘Horas Vazias’, de Camané.