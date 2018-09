Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polémica no concurso para o Teatro Maria Matos

Yellow Star Company recorreu da decisão de entregar gestão do teatro à Força de Produção.

Por Sónia Dias | 09:35

A vitória da Força de Produção (FP) no concurso da Empresa municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) para seleção do projeto artístico do Teatro Maria Matos (TMM), em Lisboa, levou a segunda classificada, a Yellow Star Company (YSC), a recorrer da decisão, alegando várias "ilegalidades" no processo.



"A reclamante considera que, em termos objetivos, a pontuação atribuída à YSC é manifestamente insuficiente e carece de fundamentação", pode ler-se na reclamação da companhia responsável pela programação do Teatro Armando Cortez, que afirma ainda que "contrariamente à FP", a sua proposta "cumpre integralmente o programa do concurso".



Contactado pelo CM, Paulo Sousa Costa, diretor da YSC, diz que tudo o que pretende é "transparência". Já Nélson Fernandes, na Meio Termo, que ficou em terceiro lugar, aplaude a iniciativa da EGEAC, mas lamenta a falta de "independência" na decisão. "Fomos a única empresa concorrente que não gere um equipamento cultural [a FP está no Villaret], mas curiosamente isso funcionou contra nós", adianta.



Ao CM, a EGEAC diz que está ainda em "período de diálogo" com a YSC.



SAIBA MAIS



1969

Foi quando o Teatro Maria Matos foi inaugurado, a 22 de outubro, com a peça ‘Tombo no Inferno’, de Aquilino Ribeiro.



CML adquire espaço

Em 1982, o teatro foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa e deixou de ter companhia residente. Em 2003, a gestão passa para a EGEAC.



Recuperar público

Em breve, o Maria Matos passará a ser arrendado por agentes culturais privados, proporcionando uma programação para o grande público.